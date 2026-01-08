Français
إيران ترفع سقف التهديد وتتوعد بردّ حاسم على أي عدوان

إيران ترفع سقف التهديد وتتوعد بردّ حاسم على أي عدوان

حذّرت القيادة العامة للجيش الإيراني من مغبّة الاستمرار في تصعيد الخطاب العدائي ضد إيران، مؤكدة أن طهران لن تقف موقف المتفرج، وستردّ بقوة على أي تهديد يستهدف أمنها وسيادتها.

وخلال لقائه بطلبة الدفعة السادسة والثمانين من جامعة القيادة والأركان، شدد القائد العام للجيش الإيراني على أن أي خطأ في الحسابات من قبل الخصوم سيقابل بردّ أشدّ صرامة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك الجاهزية الكاملة لتحييد أي معتدٍ والتصدي لأي تهديد محتمل.

ووضع المسؤول العسكري هذه التطورات في إطار دولي أوسع، معتبرًا أن العالم يشهد محاولات لفرض «نظام عالمي جديد»، وهو ما أسفر، بحسب تعبيره، عن خلق حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار على المستويات الدولية والإقليمية وحتى داخل الدول نفسها. وأكد أن هذه التحولات تفرض على إيران تعزيز اليقظة والاستعداد لمواجهة تحديات أمنية متزايدة التعقيد.

