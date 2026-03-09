إيران تشن هجمات صاروخية جديدة ضد إسرائيل والكويت بإشراف مجتبى خامنئي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد المتحدث باسم مقر «خاتم الأنبياء» العسكري الإيراني أن القوات الإيرانية نفّذت، بإشراف القائد العام مجتبى خامنئي، عدة عمليات نوعية استهدفت خصوصًا وحدة دعم القتال التابعة لرحبعام، إضافة إلى محطة رادار أمريكية تقع في الأراضي المحتلة.

كما أعلن تدمير طائرتين مسيّرتين من طراز MQ-9 في بوشهر، جنوب إيران، موضحًا أيضًا أن الدفاعات الجوية الإيرانية اعترضت عدة صواريخ كروز في طهران. ووفق المصدر ذاته، تم كذلك استهداف نقاط تجمّع ومستودعات معدات أمريكية في معسكر العديري بالكويت.

من جهتها، أعلنت الكويت أن دفاعاتها الجوية تتصدى حاليًا لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة معادية.

وأضافت هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناجمة عن تصدي أنظمة الدفاع الجوي لهذه الهجمات المعادية واعتراضها.

