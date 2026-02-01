إيران تصنف الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

صنفت إيران الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية، وذلك ردا على تصنيف الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري، في تصعيد غير مسبوق بين الطرفين.

و سبق أن وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الخميس 29 جانفي 2026 على تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية مرجعين القرار إلى ”حملة قمع الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية”، بحسب ما أفادت مسؤولة في التكتل.

و كتبت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس على منصة إكس “لا يمكن للقمع أن يبقى دون ردّ.. اتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتوّهم الخطوة الحاسمة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية”.

و أضافت “أي نظام يقتل الآلاف من شعبه (يكون) يعمل على زواله”.

