إيران تصنّف جيوش دول الاتحاد الأوروبي ‘منظمات إرهابية’

صنفت إيران، السبت، القوات البحرية و الجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كمنظمات إرهابية.

و أفادت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نقلته وكالة مهر للأنباء، إن طهران ستتخذ إجراءات ردا على قرار دول الاتحاد الأوروبي “غير القانوني و غير المبرر” بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

و جاء في البيان، الصادر ردا على قرار دول الاتحاد الأوروبي بتاريخ 19 فيفري “بما أن الحكومات الأوروبية قد صنّفت الحرس الثوري – وهو أحد الفروع الرسمية للقوات المسلحة الإيرانية – منظمة إرهابية، فإن إيران ستتخذ إجراءات بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل”.

و استنادًا إلى المادة 7 من قانون “التدابير الانتقامية ضد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري منظمة إرهابية” الصادر عام 2019، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن “جميع الدول التي تُذعن أو تدعم بأي شكل من الأشكال قرار الولايات المتحدة الأميركية في هذا الشأن ستخضع لتدابير مماثلة من جانب إيران”.

و وفقا لهذا البيان، وفي إطار هذا القانون، واستنادًا إلى أحكامه، بما في ذلك المادة 4، تعتبر إيران القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خاضعة لأحكام هذا القانون، و تُصنّفها و تُعلنها منظمات إرهابية.

و أكدت وزارة الخارجية في ختام بيانها أن هذا الإجراء اتُخذ في إطار القانون المحلي لإيران، ردا على “الانتهاك الصارخ لمبادئ القانون الدولي من جانب الحكومات الأوروبية”.

