إيران تطرح شروطًا لإنهاء الحرب

أعلنت إيران عن مجموعة من الشروط التي ترى أنها ضرورية لإنهاء الحرب الجارية، مؤكدة أنها تمثل إطارًا أساسياً لأي تسوية محتملة في المرحلة القادمة.

وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

أولاً، وقف جميع أعمال العدوان والاغتيالات من قبل الطرف المقابل، بما يضمن خفض التصعيد وتهيئة مناخ مناسب للحلول السياسية.

ثانياً، توفير ضمانات ملموسة تحول دون تكرار الحرب مستقبلاً، في خطوة تهدف إلى تثبيت الاستقرار على المدى الطويل.

ثالثاً، الالتزام بدفع تعويضات واضحة ومحددة عن الخسائر والأضرار التي خلفها النزاع.

رابعاً، إنهاء الحرب بشكل شامل في جميع الجبهات، بما يشمل كافة مجموعات المقاومة المنخرطة في النزاع في مختلف أنحاء المنطقة.

خامساً، التأكيد على أن سيادة إيران على مضيق هرمز تُعد حقًا طبيعيًا وقانونيًا، مع ضرورة التزام الطرف الآخر بتنفيذ تعهداته والاعتراف بها.

وفي هذا السياق، شددت طهران على أن هذه الشروط تأتي بشكل منفصل عن المطالب التي سبق أن قدمتها خلال الجولة الثانية من المفاوضات التي عُقدت في جنيف، وذلك قبل الهجوم الأمريكي والإسرائيلي في شهر مارس

