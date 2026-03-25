إيران تطرح شروطًا لإنهاء الحرب

أعلنت إيران عن مجموعة من الشروط التي ترى أنها ضرورية لإنهاء الحرب الجارية، مؤكدة أنها تمثل إطارًا أساسياً لأي تسوية محتملة في المرحلة القادمة.

وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

أولاً، وقف جميع أعمال العدوان والاغتيالات من قبل الطرف المقابل، بما يضمن خفض التصعيد وتهيئة مناخ مناسب للحلول السياسية.

ثانياً، توفير ضمانات ملموسة تحول دون تكرار الحرب مستقبلاً، في خطوة تهدف إلى تثبيت الاستقرار على المدى الطويل.

ثالثاً، الالتزام بدفع تعويضات واضحة ومحددة عن الخسائر والأضرار التي خلفها النزاع.

رابعاً، إنهاء الحرب بشكل شامل في جميع الجبهات، بما يشمل كافة مجموعات المقاومة المنخرطة في النزاع في مختلف أنحاء المنطقة.

خامساً، التأكيد على أن سيادة إيران على مضيق هرمز تُعد حقًا طبيعيًا وقانونيًا، مع ضرورة التزام الطرف الآخر بتنفيذ تعهداته والاعتراف بها.

وفي هذا السياق، شددت طهران على أن هذه الشروط تأتي بشكل منفصل عن المطالب التي سبق أن قدمتها خلال الجولة الثانية من المفاوضات التي عُقدت في جنيف، وذلك قبل الهجوم الأمريكي والإسرائيلي في شهر مارس

 

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

416
الأخبار

ليبرتــــــــــا، الأولى في تونس، تحقق نجاحًا كاملاً في تنفيذ برامج عمرة رمضان بنسبة 100%

395
اقتصاد وأعمال

اختيار رواد أعمال من المغرب وتونس ومصر ضمن دفعة عام 2026 لمؤسسة توني إلوميلو
367
الأخبار

سنة و 10 أشهر سجنا في حقّ سيف الدين مخلوف
360
اقتصاد وأعمال

ليبيا : الوصول إلى الناقلة النفطية الروسية وربطها بشكل آمن تمهيدا لسحبها إلى موقع مناسب
322
أخر الأخبار

من 26 إلى 29 مارس 2026 تونس تحتضن التظاهرة الفنية ” C ART HAGE”
295
أخر الأخبار

ليلة عقد المؤتمر..هيئة إدارية وطنية أخيرة برئاسة الطبوبي
282
الأخبار

رسالة تهنئة من الرئيس الصيني إلى رئيس الجمهورية بعيد الاستقلال
280
الأخبار

وزير الخارجيّة يؤكّد ضرورة مراجعة علاقات الشراكة بين تونس و الاتحاد الأوروبي لتكون أكثر توازنا و عدلًا
278
أخر الأخبار

عبد الله العبيدي: “من المستبعد أن ينفّذ ترامب تهديده باستهداف المنشآت الطّاقية لإيران” [فيديو]
260
أخر الأخبار

هل ستتأثر الزّيادة في الأجور على المستوى المحلي بتداعيات الحرب على إيران…؟ خبير في الإقتصاد يكشف التفاصيل [فيديو]

