إيران تطلق دفعة جديدة من الصّواريخ على الكيان المحتل

أطلقت إيران دفعة جديدة من الصواريخ على الكيان مساء اليوم الخميس، حسب ما أعلن جيش الاحتلال، مضيفا أنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض المقذوفات.

وقد تم إطلاق صفارات الإنذار في أجزاء كبيرة من البلاد، وأفاد سكان تل أبيب بسماع دوى انفجارات.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال في وقت سابق إنه أطلق أربعة صواريخ خرمشهر 4 تجاه وسط تل أبيب.

وقال التلفزيون الصهيوني” إن 12″ أن طائرة ركاب صهيونية كانت على مقربة من مطار تل أبيب اضطرت لإلغاء هبوطها بسبب الهجمات الإيرانية.

