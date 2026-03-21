إيران تطلق صاروخين على قاعدة أمريكية بريطانية في المحيط الهندي

أعلنت وكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم السبت 21 مارس 2026 أن إيران أطلقت صاروخين باليستيين على قاعدة “دييغو غارسيا” العسكرية الأمريكية-البريطانية في المحيط الهندي.
و كانت صحيفة ‘وول ستريت جورنال’ قد أفادت في وقت سابق بأن إيران أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى باتجاه القاعدة، لكنهما لم يصيباها.
و قالت وكالة مهر إن استهداف القاعدة يمثل “خطوة مهمة… تظهر أن مدى صواريخ إيران يتجاوز ما كان يتصوره العدو من قبل”.
