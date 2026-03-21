إيران تطلق صاروخين على قاعدة أمريكية بريطانية في المحيط الهندي

أعلنت وكالة ​مهر ​الإيرانية للأنباء اليوم ‌السبت 21 مارس 2026 أن إيران أطلقت ⁠صاروخين باليستيين على ​قاعدة “دييغو غارسيا” ⁠العسكرية الأمريكية-البريطانية في المحيط الهندي.

و كانت ⁠صحيفة ‘وول ستريت جورنال’ قد أفادت في وقت ​سابق بأن إيران أطلقت صاروخين باليستيين ‌متوسطي المدى باتجاه القاعدة، ⁠لكنهما ‌لم يصيباها.

و قالت وكالة مهر إن استهداف القاعدة يمثل “خطوة مهمة… تظهر أن مدى ‌صواريخ إيران ⁠يتجاوز ما كان يتصوره ‌العدو من قبل”.

