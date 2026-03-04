Français
Anglais
العربية
عالمية

إيران تعلن إطلاق 40 صاروخا على أهداف أمريكية وإسرائيلية في اليوم الخامس من الحرب

إيران تعلن إطلاق 40 صاروخا على أهداف أمريكية وإسرائيلية في اليوم الخامس من الحرب

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، إطلاق نحو 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية، في تطور جديد ضمن الحرب المندلعة في الشرق الأوسط والتي دخلت يومها الخامس.

وجاء في بيان تلي على التلفزيون الرسمي الإيراني أن “القوة الجوفضائية للحرس الثوري نفذت قبل ساعات الموجة السابعة عشرة من عملية الوعد الصادق 4، عبر إطلاق 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وصهيونية”.

ولم يقدّم البيان تفاصيل إضافية بشأن المواقع المستهدفة أو حجم الخسائر التي قد تكون نجمت عن هذه الضربات.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصعيد عسكري متواصل في المنطقة، حيث تشهد عدة جبهات تبادلا للضربات بين إيران وإسرائيل، إلى جانب استهداف قواعد عسكرية ومنشآت استراتيجية مرتبطة بالقوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

ويثير استمرار العمليات العسكرية مخاوف دولية متزايدة من اتساع رقعة الصراع وتأثيراته المحتملة على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.

