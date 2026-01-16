إيران تعلن اعتقال 3 آلاف شخص خلال الاحتجاجات المتواصلة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، باعتقال آلاف الأشخاص الذين وصفتهم السلطات بـ«الإرهابيين» أو المتورطين في أعمال شغب، على خلفية الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ نحو ثلاثة أسابيع.

ونقل الإعلام الرسمي عن مصدر أمني أن عدد الموقوفين بلغ حوالي 3 آلاف شخص، قال إنهم «ينتمون إلى مجموعات إرهابية أو شاركوا في أعمال عنف وفوضى» خلال التظاهرات. وتؤكد طهران أن ما تصفه بـ«المجموعات الإرهابية» استغلت الاحتجاجات وحولتها إلى مواجهات عنيفة، أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف قوات الأمن والشرطة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد تصعيدًا في التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعد تهديدات أمريكية خلال الأيام الماضية بتوجيه ضربات عسكرية. وفي هذا السياق، أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن الإدارة الأمريكية على تواصل مع طهران لوقف ما وصفه بـ«عمليات الإعدام والقتل الجماعي».

وقال ويتكوف، في مقابلة مع صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، إن هذه العمليات «توقفت»، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «هو الوحيد الذي يمتلك القوة القادرة على إخضاع الآخرين»، على حد تعبيره.

وأوضح المبعوث الأمريكي أن ترامب وجّه تحذيرات مباشرة للإيرانيين خلال الأيام الأخيرة، مؤكدًا: «تواصلنا معهم أمس لإبلاغهم بقلقنا من عمليات القتل والإعدام الجماعي».

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



