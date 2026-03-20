إيران تعلن اغتيال علي محمد نائيني المتحدث باسم الحرس الثوري

أعلنت التلفزيون الإيراني في خبر عاجل اغتيال علي محمد نائيني، المتحدث الرسمي باسم الحرس الثوري الإيراني. يأتي هذا الحادث في وقت حساس يعاني فيه النظام الإيراني من ضغوط داخلية وتوترات إقليمية.

علي محمد نائيني كان أحد أبرز الوجوه الإعلامية للحرس الثوري، وشارك في العديد من التصريحات التي تدافع عن سياسات إيران العسكرية والإقليمية. وقد أثيرت تساؤلات حول خلفيات هذا الاغتيال، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إيران وبعض القوى الدولية، وخاصة في الشرق الأوسط.

وحتى اللحظة، لم تكشف السلطات الإيرانية عن تفاصيل دقيقة حول كيفية وقوع الاغتيال أو الجهات المسؤولة عن الحادث. ومع ذلك، فإن هذه الحادثة تثير القلق من احتمال تصاعد الأوضاع الأمنية في البلاد.

