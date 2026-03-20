إيران تعلن اغتيال علي محمد نائيني المتحدث باسم الحرس الثوري

أعلنت التلفزيون الإيراني في خبر عاجل اغتيال علي محمد نائيني، المتحدث الرسمي باسم الحرس الثوري الإيراني. يأتي هذا الحادث في وقت حساس يعاني فيه النظام الإيراني من ضغوط داخلية وتوترات إقليمية.

علي محمد نائيني كان أحد أبرز الوجوه الإعلامية للحرس الثوري، وشارك في العديد من التصريحات التي تدافع عن سياسات إيران العسكرية والإقليمية. وقد أثيرت تساؤلات حول خلفيات هذا الاغتيال، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إيران وبعض القوى الدولية، وخاصة في الشرق الأوسط.

وحتى اللحظة، لم تكشف السلطات الإيرانية عن تفاصيل دقيقة حول كيفية وقوع الاغتيال أو الجهات المسؤولة عن الحادث. ومع ذلك، فإن هذه الحادثة تثير القلق من احتمال تصاعد الأوضاع الأمنية في البلاد.

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

289
الأخبار

مساء اليوم: تحرّي هلال عيد الفطر

279
الأخبار

اغتيال القادة الإيرانيين: من هم أبرز الشخصيات التي استهدفتها إسرائيل؟
276
الأخبار

الليلة : دول عربية وإسلامية تتحرى هلال شهر شوال لتحديد عيد الفطر
254
الأخبار

قيس سعيّد يتوجه بكلمة إلى الشعب التونسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وبالذكرى السبعين لإعلان الاستقلال
252
أخر الأخبار

سيدي بوزيد: الهلال الأحمر التُونسي يُنظم حفل ختان لفائدة أكثر من 50 طفلاً [فيديو]
235
الأخبار

عيد الإستقلال : الرئيس الموريتاني يهنئ قيس سعيد
234
اقتصاد وأعمال

قطر للطاقة تتوقع أن تبلغ قيمة الأضرار التي لحقت بمدينة راس لفان 20 مليار دولار سنوياً من الإيرادات المفقودة
216
أخر الأخبار

عيد الفطر: أسعار ملابس العيد ترتفع بين 10 و12% هذا العام [فيديو]
216
أخر الأخبار

كأس العالم 2026 – تونس: القائمة الجديدة للتربص التحضيري في كندا
213
اقتصاد وأعمال

458 مليون يورو مساعدات اوروبية عاجلة لدول عربية

