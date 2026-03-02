إيران تعلن غلق مضيق هرمز وتهدد بحرق أي سفينة تحاول عبوره

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حسب وسائل إعلام إيرانية أعلن قائد بالحرس الثوري قوله اليوم الاثنين إن إيران أغلقت مضيق هرمز وستحرق أي سفينة تحاول عبوره وهو ما يهدد بتعطيل خُمس تدفقات النفط العالمية ورفع أسعار النفط الخام.

ويعد مضيق هرمز، المضيق الأهم عالمياً التي تمر عبرها تجارة النفط والغاز.

ويمر عبر المضيق نحو 20 مليون برميل من النفط الخام والمشتقات يومياً، بما يعادل 20% من الاستهلاك العالمي في إضافة إلى كونه بوابة عبور نحو خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، أغلبها من قطر.

