إيران تعلن غلق مضيق هرمز وتهدد بحرق أي سفينة تحاول عبوره

حسب وسائل إعلام إيرانية أعلن قائد بالحرس الثوري قوله اليوم الاثنين إن إيران أغلقت مضيق هرمز وستحرق أي سفينة تحاول عبوره وهو  ما يهدد بتعطيل خُمس تدفقات النفط العالمية ورفع أسعار النفط الخام.

ويعد مضيق هرمز، المضيق الأهم عالمياً التي تمر عبرها تجارة النفط والغاز.

ويمر عبر المضيق نحو 20 مليون برميل من النفط الخام والمشتقات يومياً، بما يعادل 20% من الاستهلاك العالمي في إضافة إلى كونه بوابة عبور نحو خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، أغلبها من قطر.

