إيران تقصف تل أبيب و إسرائيل تشن غارات على بيروت

إكدت إيران أنها أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل. وقد سُمعت انفجارات عنيفة ومتواصلة، كما لوحِظت أعمدة دخان تتصاعد فوق تل أبيب.

ويقصف الإيرانيون حالياً إسرائيل بصواريخ مزوّدة بذخائر عنقودية. وأُطلقت دفعة ثانية من الصواريخ الإيرانية باتجاه القدس وتل أبيب. وفي الوقت نفسه، أُطلقت ضربات صاروخية متتالية من لبنان باتجاه حيفا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ تنفيذ موجة جديدة من الضربات، مؤكداً أنها تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبلغت حصيلة الضربات الإسرائيلية على لبنان منذ بداية التصعيد 123 قتيلاً، وفق ما أفادت به مصادر لبنانية.

