إيران تقصف ديمونا الإسرائيلية و إصابات بالجملة

تعرّضت مدينة ديمونا في الأراضي المحتلة، التي تضم منشأة نووية إسرائيلية، لضربة صاروخية إيرانية، أسفرت عن إصابة نحو 40 شخصا نتيجة سقوط الشظايا، وفق ما أعلنت عنه خدمات الإسعاف.

و أكّد جيش الاحتلال على وقوع “ضربة صاروخيّة مباشرة على مبنى” في المدينة الواقعة في صحراء النقب، وذلك بعدما انتشرت لقطات على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر ارتطام جسم متفجر بعد سقوطه بشكل سريع من الجو، وتسبّبه بكرة لهب ضخمة.

