Français
Anglais
العربية
الأخبار

إيران تنتقد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

إيران تنتقد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائى، إن اعتراف الاحتلال الإسرائيلى بإقليم أرض الصومال يتماشى مع استراتيجية إسرائيل لزعزعة استقرار المنطقة بأكملها، بما فى ذلك غرب آسيا، والقرن الإفريقى، والبحر الأحمر، معربا عن أمله فى أن يكون هذا التطور بمثابة إنذار لجميع دول المنطقة والعالم لفهم حقيقة أن طبيعة الاحتلال الإسرائيلى معادية للسلام، وطبيعته خلق التوتر وبث الفرقة والانقسام والصراع فى دول المنطقة.

و أكد بقائي – خلال مؤتمر صحفي الیوم الاثنین، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) – أن اعتراف الاحتلال الإسرائيلى مسألة مهمة للغاية، مشيرا إلى أن الاعتراف بجزء من دولة مستقلة وجزء من الأراضى الصومالية من قبل جهة وجودها غير شرعي أيضا جاء في اتجاه تفتيت الدول الإسلامية وتفكك وتقسيم المنطقة، ومن أجل جعل المنطقة بلا دفاع في مواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

و أشار بقائي إلى أن دول المنطقة عارضت بالإجماع هذا الإجراء، وقد رفضت بيانات منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي هذا الاعتراف بشكل واضح، مضيفا أنه من غير المتوقع أن يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بأي قواعد وقوانين أو يهتم بمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك احترام وحدة الأراضي والسيادة الوطنية للدول.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

517
الأخبار

باجة تحتضن مهرجان زيت الزيتون بتبرسق و سعر اللتر في حدود 11 دينارًا [فيديو]

339
الأخبار

موفّى 2026 : افتتاح مكتب لجمعية «س و س» بباجة [فيديو]
327
الأخبار

عصام الشوالي : “لم نطلب كأس إفريقيا.. كل ما أردناه هو أن نلعب كرة قدم”
321
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – الفرجاني ساسي: «هكذا هي كرة القدم، نربح مباراة ونخسر أخرى» (فيديو)
313
الأخبار

علي العابدي يتوجّه بالشكر إلى جماهير المنتخب الوطني (فيديو)
305
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – زياد الجزيري: «احترمنا المنافس أكثر من اللازم»
296
الأخبار

كان المغرب : المنتخب الوطني يتحوّل إلى الرباط
292
الأخبار

كان 2025 – سامي الطرابلسي: «هزيمة موجعة، وكان بإمكاننا العودة» (فيديو)
280
الأخبار

سينما : وفاة الأيقونة بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما
278
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – المجموعة F: إقصاء الغابون وفوز موزمبيق يعيد خلط الأوراق

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى