الأخبار

إيران تنتقد تصريحات ترامب الأخيرة على خلفية الاحتجاجات

إيران تنتقد تصريحات ترامب الأخيرة على خلفية الاحتجاجات

قال وزير خارجية إيران عباس عراقجى إن تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن الاحتجاجات في بلادنا “متهورة و خطيرة”، مؤكدًا أن طهران ترفض بشكل قاطع أي اعتداءات على الممتلكات العامة أو تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.

و أوضح وزير خارجية إيران أن الاعتداء على الممتلكات العامة أمر مرفوض، مشددًا على أن الحفاظ على الأمن و الاستقرار مسؤولية وطنية و أنّ أي محاولات لإثارة الفوضى لن تُقبل تحت أي ذريعة.

و أكّد وزير خارجية إيران أن الجيش الإيراني في حالة جاهزية كاملة للتصدي لأي انتهاك للسيادة الإيرانية ، مشيرًا إلى أنّ القوات المسلحة قادرة على التعامل مع أي تهديد يستهدف أمن البلاد.

و أضاف وزير خارجية إيران أن الشعب الإيراني سيرفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، معتبرًا أن الضغوط الخارجية لن تؤثر على وحدة البلاد أو قراراتها السيادية.

و وصف وزير خارجية إيران تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الاحتجاجات بأنها غير مسؤولة و خطيرة محذّرًا من أن مثل هذه المواقف قد تسهم في زيادة التوتر و عدم الاستقرار في المنطقة.

يذكر أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدّد بالتدخل إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين و قتلتهم ، في إشارة إلى الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية ، في حين قالت وكالة أنباء فارس إن 5 أشخاص قتلوا بمناطق عدة من إيران مع تواصل المظاهرات على خلفية تراجع سعر العملة المحلية مقابل الدولار و موجة الغلاء الأخيرة.

و قال ترامب إنه إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين و قتلتهم، فإن الولايات ‌المتحدة ستتدخل لإنقاذهم و أضاف في منشور ‌على ‌منصة “تروث سوشيال”: نحن على أهبة ‌الاستعداد و جاهزون للانطلاق.

