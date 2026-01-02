إيران تنتقد تصريحات ترامب الأخيرة على خلفية الاحتجاجات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال وزير خارجية إيران عباس عراقجى إن تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن الاحتجاجات في بلادنا “متهورة و خطيرة”، مؤكدًا أن طهران ترفض بشكل قاطع أي اعتداءات على الممتلكات العامة أو تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.

و أوضح وزير خارجية إيران أن الاعتداء على الممتلكات العامة أمر مرفوض، مشددًا على أن الحفاظ على الأمن و الاستقرار مسؤولية وطنية و أنّ أي محاولات لإثارة الفوضى لن تُقبل تحت أي ذريعة.

و أكّد وزير خارجية إيران أن الجيش الإيراني في حالة جاهزية كاملة للتصدي لأي انتهاك للسيادة الإيرانية ، مشيرًا إلى أنّ القوات المسلحة قادرة على التعامل مع أي تهديد يستهدف أمن البلاد.

و أضاف وزير خارجية إيران أن الشعب الإيراني سيرفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، معتبرًا أن الضغوط الخارجية لن تؤثر على وحدة البلاد أو قراراتها السيادية.

و وصف وزير خارجية إيران تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الاحتجاجات بأنها غير مسؤولة و خطيرة محذّرًا من أن مثل هذه المواقف قد تسهم في زيادة التوتر و عدم الاستقرار في المنطقة.

يذكر أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدّد بالتدخل إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين و قتلتهم ، في إشارة إلى الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية ، في حين قالت وكالة أنباء فارس إن 5 أشخاص قتلوا بمناطق عدة من إيران مع تواصل المظاهرات على خلفية تراجع سعر العملة المحلية مقابل الدولار و موجة الغلاء الأخيرة.

و قال ترامب إنه إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين و قتلتهم، فإن الولايات ‌المتحدة ستتدخل لإنقاذهم و أضاف في منشور ‌على ‌منصة “تروث سوشيال”: نحن على أهبة ‌الاستعداد و جاهزون للانطلاق.

