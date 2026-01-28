إيران تنفّذ حكم الإعدام بحق مدان بالتجسّس لصالح الموساد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق حميد رضا ثابت إسماعيل بور، بعد إدانته بتهم التجسّس والتعاون الاستخباراتي مع جهاز «الموساد» الإسرائيلي. وجاء تنفيذ الحكم عقب مصادقة المحكمة العليا عليه واستكمال جميع الإجراءات القانونية.

وأوضح الجهاز القضائي أنّ التحقيقات أثبتت تواصل المتهم بشكل مباشر مع ضباط استخبارات تابعين لإسرائيل، وتسليمه وثائق ومعلومات سرّية تمسّ بالأمن القومي الإيراني. كما كشفت المتابعة الدقيقة لنشاطه عبر الفضاء الإلكتروني عن ضلوعه في شبكة اتصالات سرّية استخدمت وسائل تقنية متطوّرة.

وتضمّنت لائحة الاتهام قيام إسماعيل بور بمهام استخباراتية وعمليات ميدانية، من بينها شراء معدات لوجستية وتأمين نقل مركبات في محافظتي أصفهان ولورستان، بهدف تسهيل أعمال تخريب استهدفت منشآت صاروخية تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، ضمن مخطّط أمني واسع النطاق.

وأشارت وكالة «فارس» إلى أنّ توقيف المتهم وتفكيك شبكة اتصالاته جاءا في إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة الأنشطة المرتبطة بالاستخبارات الإسرائيلية، مؤكدة أنّ تنفيذ الحكم يندرج ضمن سياسة الردع القانوني لحماية الاستقرار الداخلي وصون القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية.

