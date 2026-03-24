إيران تهدد إسرائيل بضربات مكثفة دعما للبنانيين والفلسطينيين

أكد الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، أن إسرائيل ستواجه ضربات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة إذا واصلت غاراتها ضد المدنيين في لبنان وفلسطين.

بعد أن خفّضت إسرائيل عملياتها لعدة أيام في منطقة بيروت، عادت لتفرض أجواء الرعب مجددا خلال ليل الاثنين إلى الثلاثاء، بعدما شنّت سبع غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة، بذريعة استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله.

و أعلنت اليوم وزارة الصحة اللبنانية عن 3 شهداء بينهم طفلة و4 جرحى في الغارة الإسرائيلية على بلدة بشامون بجبل لبنان.

