الأخبار

إيران تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026

إيران تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026

لوّح الاتحاد الإيراني لكرة القدم بإمكانية انسحاب منتخب إيران من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك على خلفية التوترات السياسية و العسكرية المتصاعدة بين طهران و واشنطن خلال الفترة الأخيرة.

و أكد مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن الظروف الحالية قد تحول دون سفر المنتخب الإيراني إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المونديال، قائلاً : «في ظل هذه الظروف لن نرسل منتخبنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية».

و أوضح رئيس الاتحاد الإيراني أن هذا الموقف يرتبط بعدة عوامل ، أبرزها التصعيد العسكري الأخير عقب الضربات الجوية الأمريكية و الإسرائيلية على إيران ، بالإضافة إلى القيود الأمريكية المفروضة على دخول المسؤولين و الرياضيين الإيرانيين منذ أواخر عام 2025، و هو ما تسبب في صعوبات كبيرة تتعلق بالحصول على التأشيرات.

و أشار تاج إلى أن القرار النهائي بشأن المشاركة في كأس العالم 2026 لم يُحسم حتى الآن ، مؤكداً أن الحسم النهائي يعود إلى السلطات العليا في إيران، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن مشاركة المنتخب الإيراني في الظروف الحالية تبدو «مستبعدة للغاية».

و رغم هذه التصريحات، لا تزال مباريات المنتخب الإيراني مدرجة ضمن جدول الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حيث من المقرر أن يخوض منتخب إيران منافسات دور المجموعات أمام منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، في مدينتي لوس أنجلوس وسياتل، انتظاراً لأي تطورات رسمية خلال الفترة المقبلة.

تعليقات

