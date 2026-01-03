إيران تُراسل الأمم المتحدة و مجلس الأمن عقب تهديدات ترامب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وجهت إيران رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، على خلفية التصريحات التدخلية و التهديدات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

و حسب ما ذكرت وكالة “تسنيم”، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالته المؤرخة الجمعة بالتوقيت المحلي و الموجّهة إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إن “أي تشجيع أو دعم أو تسهيل للأنشطة الهدّامة أو العنيفة داخل دولة أخرى يُعدّ، بموجب القانون الدولي، عملا غير مشروع دوليا، ويُرتب بصورة مباشرة المسؤولية الدولية على عاتق الدولة المتدخلة”.

و أكد إيرواني أن “المفارقة المريرة تكمن في أن الادعاءات المسماة “دعم الشعب الإيراني” تصدر عن مسؤولين حكوميين يمتلكون سجلا طويلا وموثّقا من التدخلات العسكرية، وعمليات تغيير الأنظمة، واللجوء غير القانوني إلى استخدام القوة في مختلف أنحاء العالم؛ وهي ممارسات نُفّذت في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأسفرت عن عواقب جسيمة شملت سقوط أعداد كبيرة من المدنيين بين قتلى وجرحى، وانهيار دول، وكوارث إنسانية، وظهور وتعزيز جماعات متطرفة وإرهابية”.

و أوضح أنه، فضلا عن ذلك، فإن الشعب الإيراني اختبر على مدى عقود بصورة ملموسة النتائج الحقيقية لما تسميه الولايات المتحدة “القلق على رفاهه”، مشيرا إلى أن السجلّ التاريخي لأمريكا يبيّن بوضوح وجود نمط متواصل من التدخل وممارسة الضغوط، جرت دائماً متابعته تحت غطاء وبذريعة “دعم الشعب الإيراني”.

و أردف السفير الإيراني: “تذكّر الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجددا الأمين العام ومجلس الأمن، ولا سيما أعضائه المسؤولين، بمسؤولياتهم المنوطة بهم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتدعوهم إلى إدانة هذه التصريحات الطائشة والاستفزازية الصادرة عن رئيس الولايات المتحدة ضد إيران إدانة صريحة وحازمة بوصفها انتهاكا جسيما لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ وإلى مطالبة الولايات المتحدة بالالتزام الفوري بتعهداتها بموجب الميثاق والقانون الدولي، ووضع حد لجميع التهديدات أو اللجوء إلى القوة، والاضطلاع بمسؤولياتها بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن على نحو يتوافق مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة”.

و أكد إيرواني أن “إيران ترفض هذه التصريحات الطائشة والتدخلية والمُؤجِّجة للتوتر رفضا قاطعا وتدينها بشدة، وتؤكد مجددا حقها الأصيل في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها الوطني، وكذلك حماية شعبها من أي تدخل خارجي”، مشددا على أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستمارس حقوقها بحزم وبرد يتناسب مع الفعل. وتتحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن أي تبعات ناجمة عن هذه التهديدات غير القانونية وأي تصعيد للتوتر يترتب عنها”.

و جاءت هذه الرسالة على إثر تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، قال فيها إن الولايات المتحدة ستساعد المتظاهرين في إيران إذا “كانت إيران ستقتل المتظاهرين السلميين”، كما هدد رئيس برلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بتحويل جميع القواعد الأمريكية و قواتها المسلحة في منطقة الشرق الأوسط إلى “هدف قانوني” لطهران، ردا على أي عدوان أو مغامرة أمريكية محتملة.

جدير بالذكر ان إيران شهدت احتجاجات في نهاية ديسمبر بسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية (الريال) و تأثير ذلك على الأسعار.

و قد أدّت التقلبات إلى استقالة محافظ البنك المركزي محمد فرزين، وتولى عبد الناصر همتي المنصب بموجب مرسوم رئاسي في 31 ديسمبر.

و دخلت التحركات يومها السادس و شملت محافظات ريفية، فيما أعلنت السلطات الإيرانية مقتل سبعة أشخاص على الأقل و تسجيل اعتقالات، بحسب ما أفادت به مصادر رسمية و وكالات أنباء إيرانية.

