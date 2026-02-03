إيران: حريق ضخم يلتهم مركزا تجاريا غرب طهران

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق كبير في مركز تجاري غرب العاصمة طهران، ما استدعى تدخلا عاجلا من فرق الإطفاء التي تحولت إلى مكان الحادث لمحاولة السيطرة على النيران ومنع انتشارها.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة كثيفة من الدخان الأسود غطت سماء المنطقة، في مشهد يعكس حجم الحريق الذي التهم أجزاء واسعة من المبنى.

ولم تُعرف بعد أسباب اندلاع الحريق. وفي تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، أوضح المتحدث باسم إدارة إطفاء طهران، جلال مالكي، أن النيران اندلعت داخل سوق محلية بمنطقة جنت آباد، وهي من الأحياء التي تضم عددا كبيرا من المحلات التجارية والأكشاك.

وأضاف أن “الحريق ضخم لدرجة أنه يمكن مشاهدته من عدة مناطق في المدينة”، مشيرا إلى أن أعوان الإطفاء تدخلوا فور تلقي البلاغ للحد من انتشار النيران وتأمين المنطقة.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا، على خلفية تهديدات أمريكية بشن هجوم عسكري ضد الجمهورية الإسلامية، رغم تكليف الرئيس الإيراني وزير خارجيته عباس عراقجي بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة في إطار ما وصفه بحماية المصالح الوطنية لطهران.

يُذكر أن حادثا آخر وقع السبت الماضي، حيث أدى تسرب للغاز إلى انفجار داخل مبنى بمدينة بندر عباس المطلة على الخليج جنوب إيران، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 14 آخرين، وفق ما أفاد به مسؤول في فرق الإطفاء.

