إيران : عمدة نيويورك يُحذّر و ما قاله سيغضب ترامب كثيرًا

عمدة نيويورك الشاب، زهران مامداني، البالغ من العمر 34 عامًا فقط، والرئيس دونالد ترامب لا يتفقان على أي شيء.

و للتوضيح، يمكن القول إنهما يكرهان بعضهما البعض بشكل ودّي.

لا يفوت مامداني أي فرصة للهجوم على الجمهوري بسبب سياسته و برنامجه و ترامب يرد عليه بالمثل، مُسميًا إياه “اشتراكيًا راديكاليًا”، و هو ما يعتبره هرطقة في نظر الملياردير.

بالطبع، لا يمكنهما الاتفاق على أهداف الحرب في إيران.

و قد عبّر عمدة نيويورك عن رأيه في هذا الموضوع و ما قاله سيغضب الرئيس بشدّة :

“الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة و إسرائيل اليوم تمثل تصعيدًا كارثيًا في عمل غير قانوني من الحرب و العدوان.

قصف المدن و قتل المدنيين و فتح جبهة حرب جديدة. الأمريكيون لا يريدون ذلك. الأمريكيون لا يريدون حربًا أخرى من أجل تغيير النظام…

نريد ردًا على أزمة القدرة الشرائية.

نريد السلام.

ربما أكون عمدة شابًا و لكنني كبير بما يكفي لأتذكر العواقب المدمرة لاستمرار تغيير الأنظمة من قبل بلادنا في نفس هذه المنطقة قبل بضع سنوات”.

