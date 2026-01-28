Français
إيران لترامب : لا مفاوضات قبل وقف التهديدات 

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إنّ على الولايات المتحدة أن «تتوقف عن التهديدات» إذا كانت ترغب في الدخول في مفاوضات جدّية مع طهران، وذلك على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوّح فيها بإمكانية التدخّل العسكري بذريعة ما وصفه بـ«قمع» الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية.

وفي تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، شدّد عراقجي على أنّ لغة التهديد والضغوط لا تهيّئ مناخاً مناسباً للحوار، مؤكداً أنّ «نجاح أي مفاوضات يقتضي التخلّي عن التهديدات والمطالب المبالغ فيها». واعتبر أنّ الإصرار على التصعيد الكلامي أو التلويح بالخيار العسكري من شأنه أن يقوّض فرص التوصل إلى حلول دبلوماسية.

وتأتي هذه المواقف في ظلّ توتّر متواصل بين طهران وواشنطن، على خلفية ملفات عدّة من بينها البرنامج النووي الإيراني، والأوضاع الإقليمية، إضافة إلى التطورات الداخلية في إيران. وتؤكد الدبلوماسية الإيرانية، وفق عراقجي، أنّ أي مسار تفاوضي جاد يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل ورفض سياسة الإملاءات والتهديد بالقوة.

 

