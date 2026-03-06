إيران: “لم نغلق مضيق هرمز ..”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال متحدث عسكري للتلفزيون الرسمي الإيراني إن طهران لم تغلق مضيق هرمز، لكنه ذكر أن السفن المرتبطة بإسرائيل أو أميركا لا تستطيع المرور.

وأضاف أن عدم عبور السفن سببه ظروف الحرب و إيران لن تمنع أي سفينة ترغب في عبور هرمز لكن مسؤولية أمنها تقع على عاتقها.

ويتميز مضيق هرمز بأهمية إستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي، باعتباره المنفذ البحري الوحيد للخليج العربي إلى المياه المفتوحة والعالم. ويُعدّ مضيق هرمز أحد الشرايين الأساسية للتجارة الدولية، إذ يمر عبره نحو 11% من حجم التجارة العالمية.

و يستوعب ما يقارب خُمس الاستهلاك العالمي من النفط ومشتقاته، بما يعادل نحو 20 مليون برميل يوميا، إضافة إلى نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا.

