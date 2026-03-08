Français
Anglais
العربية
عالمية

إيران: من هو مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى الجديد ؟

إيران: من هو مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى الجديد ؟

أعلن مجلس خبراء القيادة، وهو هيئة تضم 88 رجل دين مكلفين بتعيين قائد البلاد، مساء الأحد، أن نجل آية الله علي خامنئي، الذي قُتل السبت 28 فيفري إثر ضربة إسرائيلية، قد تم اختياره لتولي المنصب.

هو متشدد مقرّب من الحرس الثوري يخلف والده في منصب المرشد الأعلى

انتُخب مجتبى خامنئي، الابن الثاني المؤثر للمرشد الأعلى الذي قُتل إثر وابل من الصواريخ استهدف مقر إقامته، مساء هذا الأحد ليخلف والده في منصب المرشد الأعلى.

وكان أحد أعضاء مجلس خبراء القيادة، في وقت سابق من المساء، قد صرّح بأن «التصويت لتسمية المرشد [قد جرى] وأن المرشد [قد تم اختياره]»، من دون الكشف عن هويته آنذاك.

ويبلغ الرجل من العمر 56 عاماً، ويتميز بلحيته التي يغزوها الشيب وعمامته السوداء التي يرتديها المنحدرون من نسل النبي محمد. وهو الوحيد بين أبناء آية الله خامنئي الستة الذي يشغل موقعاً عاماً. ويُصنَّف مجتبى ضمن التيار «المتشدد»، ويُعرف بقربه الشديد من الأجهزة الأمنية، رغم أن نشاطه ظل في معظمه بعيداً عن الأضواء، ما جعله في الواقع شخصية غير معروفة كثيراً لدى الرأي العام.

وُلد في مشهد، إحدى أهم المدن الدينية في شمال شرق إيران، وذلك قبل عشر سنوات من الثورة الإسلامية. وبعد إنهاء دراسته التحق بالجيش وشارك في الأشهر الأخيرة من الحرب مع العراق.

وقد فاز بالمنصب متقدماً على أربعة أو خمسة مرشحين آخرين، من بينهم الرئيس السابق حسن روحاني، ورجل الدين البارز علي رضا أعرافي، والمحافظ المتشدد محمد مهدي مير باقري، إضافة إلى الإصلاحي حسن الخميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

316
اقتصاد وأعمال

النفط الخام في ليبيا : تعزيز الإنتاج بتشغيل البئر (Z-13) بمعدل 488 برميلاً يومياً

298
اقتصاد وأعمال

الخطوط التونسية تشرع في إعداد كراس شروط لاختيار خبراء دوليين لمرافقة مخطط إعادة هيكلتها
296
الأخبار

السعودية :اعتراض وتدمير صاروخ باليستي كان متجها نحو قاعدة الأمير سلطان الجوية
267
اقتصاد وأعمال

الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي توح طرق تسوية وضعية الديون الجبائية للمطالبين بالأداء لسنة 2026
261
الأخبار

وزيرا الداخلية و الدفاع يشرفان على إحياء الذكرى العاشرة لملحمة 7 مارس
256
أخر الأخبار

باجة : حملات لتقصي أمراض السكري وضغط الدم والغدة الدرقية
256
اقتصاد وأعمال

الخطوط التونسية: الشروع في إعداد كراس شروط قصد إعلان طلب عروض لاختيار خبراء لإعادة هيكلة الشركة
245
الأخبار

الصادق بلعيد في ذمّة الله
239
أخر الأخبار

من المخارق والزلابية إلى “مخارق بقلاوة”… باجة تضيف نكهة جديدة لرمضان [فيديو]
238
اقتصاد وأعمال

وزارة النقل : توسعة كبرى لمطار قرطاج و التخلي عن فكرة إنجاز مطار جديد

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى