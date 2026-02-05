إيران وأمريكا إلى طاولة الحوار مجددًا… انفراج أم تصعيد جديد؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد أشهر من التصعيد الكلامي والتوتر الدبلوماسي، تستعد إيران والولايات المتحدة للجلوس مجددًا إلى طاولة الحوار. اجتماع عالي الرمزية من المنتظر أن يُعقد يوم الجمعة 6 فيفري في مسقط، بسلطنة عُمان، وقد يشكّل منعطفًا جديدًا في العلاقات بين البلدين، أو يؤكد هشاشة المسار الدبلوماسي القائم.

وبحسب ما أورده موقع Axios الأمريكي، مارست تسع دول على الأقل من منطقة الشرق الأوسط ضغوطًا مباشرة على واشنطن لتجنّب إلغاء هذه المحادثات، داعية الإدارة الأمريكية إلى الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة مع طهران، والاستماع إلى موقفها رغم أجواء انعدام الثقة.

اجتماع يُعقد رغم الشكوك الأمريكية

ونقل Axios عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على عقد الاجتماع «احترامًا» لطلب الحلفاء الإقليميين، وكذلك بهدف عدم إغلاق الباب نهائيًا أمام الحلول الدبلوماسية. غير أن مسؤولًا أمريكيًا شدّد في المقابل على أن واشنطن لا تزال مشككة بعمق في نوايا إيران.

مسقط… أرض محايدة لملف شديد الحساسية

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عبر منصة X، أن المحادثات ستنطلق يوم الجمعة على الساعة العاشرة صباحًا في مسقط، وستتمحور أساسًا حول الملف النووي، الذي يُعدّ من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في العلاقات الإيرانية الأمريكية.

تهدئة محتملة… أم تصعيد جديد؟

ويأتي هذا الاجتماع في سياق إقليمي ودولي متوتر، تخللته تصريحات نارية من الجانبين. فقد حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا من أن القادة الإيرانيين «عليهم أن يكونوا قلقين جدًا»، في حين يواصل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي انتقاد السياسة الأمريكية في المنطقة.

ويبقى السؤال مطروحًا: هل تمثّل هذه المحادثات بداية انفراج حقيقي بين طهران وواشنطن، أم أنها مجرد محطة دبلوماسية عابرة لن تُغيّر مسار التصعيد القائم؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



