إيرباص تُجبر على استبدال عاجل لبرنامج في 6 آلاف طائرة A320

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص، الجمعة، أنها ستضطر إلى استبدال برنامج خاص بأنظمة التحكم في 6.000 طائرة من عائلة A320، بعدما كشف تحليل لـ”حادث حديث” أن الأشعة الشمسية الشديدة قد تُفسد بيانات أساسية لعمل أوامر الطيران.

و قالت الشركة إن شركات الطيران المستغلة لهذه الطائرات مدعوة إلى “التوقف الفوري عن تسيير الرحلات”. وتشمل القائمة 6.000 طائرة متأثرة بهذا الخلل.

و أضافت إيرباص: “أظهر تحليل حادث حديث يتعلق بطائرة من عائلة A320 أن أشعة شمسية قوية قد تفسد بيانات أساسية لعمل أوامر الطيران”. ووفق ما أوضحه متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس، فإن الحادث وقع في الولايات المتحدة على متن طائرة تابعة لشركة JetBlue في نهاية أكتوبر.

و بناءً على ذلك، أخطرت إيرباص، الجمعة، جميع عملائها الذين يستخدمون هذا البرنامج بضرورة “التوقف الفوري عن تسيير الرحلات”.

و بالنسبة لمعظم الطائرات، سيستغرق استبدال البرنامج بالنسخة السابقة “بضع ساعات”. غير أن نحو ألف طائرة ستحتاج إلى تغيير العتاد الإلكتروني نفسه، وهو ما “سيستغرق أسابيع”، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر مطلع. ويتعلق الأمر بحاسوب من نوع ELAC للتحكم في الارتفاع والجنيحات، مصنوع من قبل شركة Thales.

و كتبت إيرباص في بيانها: “تدرك إيرباص أن هذه التوصيات ستتسبب في اضطرابات تشغيلية للمسافرين والعملاء. نعتذر عن الإزعاج الحاصل، وسنعمل بشكل وثيق مع المشغلين، مع الحفاظ على السلامة كأولوية مطلقة”.

من جهته، قال وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو، عبر منصة “إكس”، إن “اضطرابات يُتوقع أن تطال برامج رحلات شركات الطيران، بما فيها شركة الطيران الوطنية إير فرانس”. وأضاف: “أدعو المسافرين إلى التواصل مع شركاتهم لمعرفة وضع رحلتهم”.

و بحسب شركة إير فرانس، فقد تم إلغاء 35 رحلة يوم الجمعة، فيما تعمل الشركة مساءً على تحديد العدد النهائي لإلغاءات يوم السبت. وأوضح متحدث باسمها أن “العملاء المعنيين بالإلغاءات يتم إعلامهم فردياً عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني”.

و في 30 أكتوبر، تعرضت طائرة A320 تابعة لـJetBlue لمشكلة في التحكم أثناء الطيران بسبب خلل برمجي، حيث وقع الحادث خلال مرحلة التحليق بين كانكون (المكسيك) ونيوارك (الولايات المتحدة)، عندما هوت الطائرة بشكل مفاجئ دون تدخل من الطيارين.

و بعد ذلك بدأ الطيارون الهبوط الاضطراري وتمكنوا من الهبوط في مدينة تامبا بولاية فلوريدا. وقد أفاد رجال الإطفاء في تامبا لوسائل إعلام أمريكية بوجود إصابات في صفوف الركاب.

يُذكر أن طائرة Airbus A320، التي دخلت الخدمة عام 1988، تُعدّ الطائرة الأكثر مبيعاً في العالم. ففي سبتمبر الماضي، تفوقت على طائرة 737 ذات الممر الواحد من شركة بوينغ الأمريكية، والتي دخلت الخدمة لأول مرة عام 1968. وحتى نهاية سبتمبر، كانت إيرباص قد سلمت 12.257 طائرة من طراز A320 (بما في ذلك النسخ المخصصة للأعمال)، مقابل 12.254 طائرة من طراز 737.