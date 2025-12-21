Français
Anglais
العربية
مجتمع

إيطاليا: الشرطة تضبط قرابة طن ونصف من المخدرات

إيطاليا: الشرطة تضبط قرابة طن ونصف من المخدرات

تُعدّ هذه العملية واحدة من أوسع الحملات ضد الاتجار بالمخدرات التي شهدتها إيطاليا خلال السنوات الأخيرة، وقد نُفّذت على امتداد كامل التراب الإيطالي.

وأفادت الشرطة الإيطالية، في بيان لها، بأنها صادرت ما يقارب 1.400 كيلوغرام من المواد المخدّرة، من بينها الكوكايين والهيروين والقنّب، كما تمّ حجز 40 قطعة سلاح ناري، وثمانين سلاحًا أبيض، إضافة إلى 300 ألف يورو نقدًا.

وبحسب المديرية المركزية لمكافحة الجريمة التابعة للشرطة، فقد جرى إيقاف 384 شخصًا، من بينهم 166 أجنبيًا. ويُلاحق هؤلاء بتهم تتراوح بين العنف في إطار تصفية الحسابات، والاتجار بالمخدرات، وصولًا إلى حيازة الأسلحة بصفة غير قانونية. وإلى جانب هذه الإيقافات، فُتح تحقيق يشمل 655 مشتبهًا بهم.

ويؤكد هذا التحرك الأمني الواسع وجود منظومة من الأنشطة غير القانونية المنتشرة، تتمحور حول أماكن تجمّع الشباب، كما يبرز التعقيد المتزايد للظواهر الإجرامية من شمال إيطاليا إلى جنوبها.

