إيطاليا: تحرّك قنصلي لدعم الطلبة التونسيين وتحسين ظروف إقامتهم ودراستهم

في إطار الحرص على الدفاع عن مصالح الطلبة التونسيين بالخارج، أجرى قنصل الجمهورية التونسية بروما، مروان الكبلوطي، يوم 4 فيفري 2026، جلسة عمل مع رئيس ديوان الخدمات الجامعية بمقاطعة لازيو.

وتناول اللقاء السبل الكفيلة بتيسير ظروف الدراسة والإقامة للطلبة التونسيين المقيمين بمرجع نظر دائرة الاختصاص، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الهياكل القنصلية والخدمات الجامعية الإيطالية بما يخدم مصلحة الطلبة.

كما تم الاتفاق على تنظيم زيارات ميدانية لممثلي البعثة التونسية إلى الإقامات الجامعية التي تحتضن أعدادًا هامة من الطلبة التونسيين، بهدف توفير الدعم اللازم لهم وتمكينهم من جميع الخدمات والمعلومات الضرورية.