إيطاليا تستدعي سفيرها لدى سويسرا لهذا السبب…

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها لدى سويسرا لإجراء مشاورات احتجاجا على قرار القضاء السويسري بإطلاق سراح مالك منتجع كرانس مونتانا، والذي يخضع للتحقيق بتهمة القتل غير العمد بحريق ليلة رأس السنة، و أودى بحياة 40 شخصا بينهم ستة إيطاليين و إصابة أكثر من 100 آخرين.

و أوضح مجلس الوزراء الإيطالي في بيان أصدره اليوم السبت أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني و وزير الخارجية أنطونيو تاياني أصدرا تعليماتهما إلى السفير الإيطالي لدى سويسرا بالاتصال فورا بالمدعية العامة السويسرية لإبلاغها باستياء إيطاليا الشديد من قرار المحكمة بالإفراج عن جاك موريتي من السجن على الرغم من خطورة الجريمة المشتبه به و المسؤوليات الجسيمة التي تقع على عاتقه و الخطر المستمر لهروبه.

كما أوضحت الحكومة الإيطالية أنّ قرار القضاة السويسريين بالإفراج عن جاك موريتي يمثل جريمة خطيرة و جرحا إضافيا يلحق بعائلات ضحايا مأساة كرانس مونتانا و الذين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى.

و أضافت أن إيطاليا بأسرها تطالب بالحقيقة و العدالة و اتخاذ تدابير تحترم مشاعر العائلات و تراعي معاناتها و تطلعاتها بشكل كامل لذلك قررت رئيسة وزراء إيطاليا و وزير الخارجية استدعاء السفير إلى روما لتحديد الخطوات اللاحقة التي يجب اتخاذها.

و كانت المحكمة في سويسرا قد قضت بإطلاق سراحه بكفالة تشمل دفع مبلغ 200 ألف فرنك سويسري.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



