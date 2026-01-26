إيطاليا تكشف عن رزنامة المعارض الدولية لسنة 2026 و تعزّز استراتيجيتها التصديرية

غدًا، 27 جانفي 2026، على الساعة 15:30، تكشف إيطاليا عن رزنامتها الرسمية للمعارض الدولية لسنة 2026، وذلك خلال فعالية تُنظَّم في مقر Farnesina بالعاصمة Rome. وسيتولّى تقديم هذه الرزنامة وزير الشؤون الخارجية الإيطالي Antonio Tajani، بحضور أبرز الفاعلين في منظومة الترويج الاقتصادي الإيطالي على الصعيد الدولي.

موعد استراتيجي في مقر الخارجية الإيطالية

ستُعقد عملية العرض بمقر وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية (فارنيزينا)، بمشاركة ممثلين عن المنظمات المهنية الناشطة في قطاع المعارض، ولا سيما AEFI و**IT-EX، إلى جانب عدد من المؤسسات المحورية ضمن منظومة Sistema Italia. كما سيحضر ممثلون عن Italian Trade Agency (ICE)، وSACE، وSIMEST، وCDP**.

وتهدف هذه المناسبة إلى تحقيق غايتين أساسيتين: عرض أبرز المعارض الدولية المزمع تنظيمها في إيطاليا سنة 2026، وتقديم المبادرات العمومية الرامية إلى دعم الصادرات وتعزيز انفتاح الشركات الإيطالية على الأسواق الخارجية.

المعارض… ركيزة أساسية للاقتصاد الإيطالي

تُعدّ المعارض والصالونات أحد الأعمدة الاستراتيجية للاقتصاد الإيطالي، باعتبارها أدوات محورية للترويج لقطاعات Made in Italy في الأسواق العالمية. وتحتل إيطاليا موقعًا متقدّمًا عالميًا، بفضل مساحات عرض مغطّاة تبلغ 2.5 مليون متر مربع، ما يضعها في المرتبة الرابعة عالميًا بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا.

وعلى مستوى رقم المعاملات، تأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة أوروبيًا بعد ألمانيا وفرنسا، لكنها تتقدّم على إسبانيا، التي تبقى مع ذلك السوق الأسرع نموًا في هذا القطاع.

خمسة قطاعات رئيسية في صلب «صُنع في إيطاليا»

يعكس نظام المعارض الإيطالي الطابع التصديري القوي للاقتصاد الوطني، القائم على خمسة قطاعات إنتاجية كبرى، هي:

الصناعات الغذائية، البناء والأثاث، الموضة والجمال، التكنولوجيا، إضافة إلى الترفيه.

و تُمثّل هذه القطاعات مجتمعة 63% من إجمالي قيمة الصادرات الإيطالية، ما يؤكد دورها المحوري في الحضور الدولي للبلاد.

و خلال سنة 2025، احتضنت إيطاليا 915 معرضًا، غالبيتها موجهة للأعمال بين الشركات (B2B)، واستقطبت أكثر من 17 مليون زائر. وفي المقابل، نُظِّم 89 معرضًا إيطاليًا خارج البلاد في 20 دولة، ما ساهم في تعزيز إشعاع الشركات الإيطالية على الصعيد الدولي.

آفاق 2026: نحو 900 تظاهرة مبرمجة

بالنسبة إلى سنة 2026، يتضمن البرنامج 878 تظاهرة، من بينها 276 معرضًا دوليًا و202 معرضًا وطنيًا. وستُمثّل قطاعات الأغذية والمشروبات والنزل 12% من الإجمالي، تليها قطاعات النسيج والملابس والموضة بنسبة 11%، بالتساوي مع الرياضة والترفيه والفنون. أمّا التكنولوجيا والميكانيك فستُشكّل 9%، في حين تبلغ حصة الفلاحة والغابات وتربية الماشية 8%، وتصل المجوهرات والساعات والإكسسوارات إلى 7% من مجموع الفعاليات المبرمجة.

الدور المحوري للوكالة الإيطالية للتجارة الخارجية

تضطلع الوكالة الإيطالية للتجارة الخارجية (ICE)، بصفتها الذراع التنفيذي لوزارة الشؤون الخارجية في مجال الترويج الدولي، بدور حاسم في دعم الصادرات عبر المعارض. ففي سنة 2025، عبّأت الوكالة أكثر من 200 مليون يورو لبرامج تدويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

و من هذا المبلغ، خُصّص أكثر من 90 مليون يورو لدعم مشاركة الشركات الإيطالية في المعارض الخارجية، فيما وُجّه 35 مليون يورو لاستقطاب فاعلين دوليين نحو المعارض المقامة داخل إيطاليا.

و في هذا الإطار، نظّمت الوكالة 245 جناحًا وطنيًا في معارض خارجية، بمشاركة 6,560 شركة إيطالية، كما أنشأت 125 جناح استقبال داخل إيطاليا، استقطبت 11,500 متعامل أجنبي. وبلغت حصة المعارض والتظاهرات بالخارج 46.7% من مجمل الأنشطة، مقابل 15.9% للبعثات الوافدة إلى إيطاليا.

و على المستوى الجغرافي، توزعت هذه الأنشطة بين إيطاليا (28.2%)، وأوروبا (22.6%)، وآسيا (20%)، وأمريكا الشمالية (14.9%)، وإفريقيا (2.9%)، وأمريكا الوسطى والجنوبية (2.6%)، وأوقيانوسيا (0.7%)، إضافة إلى مبادرات متعددة الأسواق (8.1%).

و من خلال رزنامة 2026، تؤكد إيطاليا مجددًا طموحها إلى جعل المعارض الدولية رافعة أساسية للنمو، والتصدير، وتعزيز إشعاع Made in Italy، في سياق اقتصادي عالمي يتّسم بمنافسة متزايدة.