إيطاليا : حصة إعلامية يوم 10 ديسمبر حول آليات التمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لفائدة المستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج

أعلنت سفارة تّونس بروما أن ديوان التونسيين بالخارج، وفي إطار الشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة من خلال برنامج MOBI TRE، يعتزم تنظيم حصة إعلامية حول آليات التمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لفائدة المستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك يوم 10 ديسمبر 2025 من الساعة 14.00 إلى الساعة 16.00 بتوقيت تونس.

يؤثث هذه التظاهرة الاقتصادية ممثّل عن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي عبر تقديم معلومات شاملة حول آليات التمويل المخصصّة للتونسيين المقيمين بالخارج والراغبين في الاستثمار بخط التمويل الإيطالي بقيمة 55 مليون أورو وتسهيل حصولهم على التمويل لبعث مشاريع جديدة أو تطوير مؤسساتهم في تونس وشرح مختلف الحوافز وكيفية الانتفاع بها.

