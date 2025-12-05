Français
Anglais
العربية
تونس

إيطاليا : حصة إعلامية يوم 10 ديسمبر حول آليات التمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لفائدة المستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج

أعلنت سفارة تّونس بروما أن ديوان التونسيين بالخارج، وفي إطار الشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة من خلال برنامج MOBI TRE، يعتزم  تنظيم حصة إعلامية حول آليات التمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لفائدة المستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك يوم 10 ديسمبر 2025 من الساعة 14.00 إلى الساعة 16.00 بتوقيت تونس.

يؤثث هذه التظاهرة الاقتصادية ممثّل عن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي عبر تقديم معلومات شاملة حول آليات التمويل المخصصّة للتونسيين المقيمين بالخارج والراغبين في الاستثمار بخط التمويل الإيطالي بقيمة 55 مليون أورو وتسهيل حصولهم على التمويل لبعث مشاريع جديدة أو تطوير مؤسساتهم في تونس وشرح مختلف الحوافز وكيفية الانتفاع بها.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

374
الأخبار

قضية البنك الفرنسي التونسي : آخر تطورات محاكمة المستشار السابق بوزارة أملاك الدولة

357
الأخبار

تونس: كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ 24 ساعة الفارطة
344
أخر الأخبار

في البرلمان.. النائب منال بديدة تتّهم: “ما حصل في قانون المالية فوضى تستهدف رئيس الجمهورية” (فيديو)
322
الأخبار

تنزانيا : “السيدة الحديدية” تجد «الوصفة السحرية»… تعيّن ابنتها و ابنة أختها و صهرها
317
الأخبار

أمطار هامة في الشمال: الكاف في الصدارة بـ 48 مم تليها جندوبة وسليانة
317
الأخبار

تونس: إيقاف أحمد نجيب الشابي لتنفيذ حكم نهائي في قضية «التآمر على أمن الدولة»
315
أخر الأخبار

تواصل البحث عن ثلاثة بحارة مفقودين بعد انقلاب مركب صيد قبالة سواحل الصخيرة
300
أخر الأخبار

الفرجاني ساسي: “نعتذر من التونسيين” (فيديو)
293
الأخبار

مشروع قانون المالية 2026 : المصادقة على الترخيص للفلاحين باستعمال الطائرات المسيرة
293
الأخبار

رئيس الوزراء السنغالي يتصدّر قائمة «سادة العالم» إلى جانب ترامب و بوتين و إيلون ماسك…

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى