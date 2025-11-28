Français
إيقاف المتورطين في تخريب عربتي المترو على الخط رقم 5 بالعاصمة

أعلنت شركة النقل بتونس أن الوحدات الأمنية المختصة نجحت، مساء الخميس 27 نوفمبر 2025، في إلقاء القبض على الأشخاص الذين اعتدوا على عربتي مترو تابعة للخط رقم 5 أثناء توجههما نحو محطة “برشلونة”.

وتفيد المعطيات الواردة في بلاغ الشركة، أن مجموعة من الشبان قامت برشق العربتين بالحجارة على مستوى محطة “العمران الأعلى” حوالي الساعة السادسة والنصف مساءً، مما أدى إلى تهشيم عدد من الواجهات البلورية وإلحاق أضرار مادية واضحة.

وتسبب الاعتداء في تعطّل حركة المترو لمدة 20 دقيقة إلى حين تدخل المصالح الأمنية وفرق الصيانة. وقد باشرت الوحدات الأمنية، فور وقوع الحادثة، المعاينات اللازمة وتمكنت من تحديد هوية المعتدين وإيقافهم في وقت وجيز.

المصدر: وات

