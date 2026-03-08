Français
الأخبار

إيقاف النّاشط غسان هنشيري

أكدت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، في بيان لها اليوم الأحد، إيقاف عضو التنسيقية غسان هنشيري مساء أمس السبت، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين من أعضائها وأعضاء هيئة أسطول الصمود التونسية، وإيقاف كل التتبعات القضائية والأمنية في حقّهم.

يذكر أنّ هيئة أسطول الصمود التونسية، أعلنت أول أمس الجمعة، عبر صفحتها بمنصة “فايسبوك” عن إيقاف كلّ من وائل نوار وجواهر شنة ومحمد أمين بالنور ونبيل الشنوفي وسناء مساهلي، أعضاء هيئة أسطول الصمود العالمي، وأعضاء هيئة التسيير في تونس.

و كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، أذنت مساء الجمعة الفارط، بمباشرة بحث عدلي بخصوص معطيات تتعلق بـ”تدفقات مالية مشبوهة تحصّلت عليها الهيئة التسييرية لأسطول الصمود بتونس، ومدى شرعية مصدرها وتوظيفها لأغراض مشبوهة ولمنافع شخصية، بما يرقى إلى شبهة ارتكاب جرائم تحيل وغسيل أموال”، حسب ما أفاد به مصدر قضائي ل (وات).

و كان أسطول الصمود فرع تونس، قد جمع منتصف العام الماضي تبرعات من أجل تنظيم أسطول بحري لفك الحصار عن قطاع غزة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

