إيقاف بطل ماراطون نيويورك 2021 الكيني كورير خمسة أعوام بسبب المنشطات

أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى، اليوم الاثنين، إيقاف العداء الكيني ألبرت كورير، بطل ماراطون نيويورك 2021، لمدة خمسة أعوام بسبب تناوله مادة محظورة.

و أكدت الوحدة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى أن نتيجة فحص العداء، البالغ من العمر 32 عاما، أظهرت وجود مادة محظورة تعزز إنتاج كريات الدم الحمراء.

وقالت إن كورير استفاد من خفض لمدة عام واحد من العقوبة الأساسية البالغة ستة أعوام “بناء على اعتراف مبكر وقبوله العقوبة” التي يبدأ مفعولها من 8 جانفي 2026 وتستمر حتى 7 جانفي 2031.

وكورير متخصص في سباقات الماراطون وأبرز نتائجه كانت في نيويورك حيث أحرز المركز الأول عام 2021، إضافة إلى المركز الثاني عامي 2019 و 2023 و الثالث عامي 2024 و2025.

كما فاز بسباق ماراطون أوتاوا عامي 2019 و 2025 و فيينا عام 2017 و هيوستن عام 2019.

