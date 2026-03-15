إيقاف عنصر إجرامي خطير جدا مطلوب في 8 مناشير تفتيش

تمكّن أعوان وإطارات فرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني، و في إطار تصدّيهم للجريمة و الحدّ منها، من مُحاصرة و إيقاف عنصر مُصنّف “إجرامي خطير جدّا” يُعرف بكنية “sapiro”، وهو محلّ 8 مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية و أمنية من أجل ترويج المُخدّرات و محاولة القتل العمد و تكوين وفاق إجرامي و السلب و الاعتداء بالعنف الشديد.

و تمّ الاحتفاظ به و تحرير محضر في الغرض.

و للإشارة فقد تم إيقاف زوجته و إيداعها السجن من أجل ترويج المخدرات.

