إيقاف لاعب جزائري 10 مباريات بعد بصقه على الحكم و محاولة الاعتداء عليه

فرض الاتحاد الجزائري لكرة القدم عقوبة مغلظة على طارق يصغر لاعب مولودية باتنة بسبب محاولته الاعتداء على حكم مباراة فريقه ضد شبيبة جيجل في دوري القسم الثاني (فوج وسط- شرق).

و ذكرت الصحافة الجزائرية، أن لجنة الانضباط في الاتحاد، أوقفت يصغر 10 مباريات، و عاقبته بغرامة مالية قيمتها 10 آلاف دينار جزائري (نحو 74 دولاراً) بسبب تصرفه خلال المباراة التي أقيمت لحساب الجولة 15 والأخيرة من مرحلة الذهاب.

و بحسب اللجنة فإن يصغر حاول الاعتداء على الحكم، بالبصق والشتم، بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الضيف جيجل بنتيجة 3-1.

و بهذه العقوبة، سيغيب يصغر عن حوالي ثلثي مباريات فريقه في مرحلة الإياب، ما يشكل ضربة موجعة للفريق الباتني الذي يعول على لاعبيه في مشواره بالبطولة

