إيقاف مشجعين للترجي الرياضي بالقاهرة إثر مناوشات مع جمهور الجيش الملكي المغربي

أوقفت السلطات الأمنية المصرية عدداً من مشجعي الترجي الرياضي التونسي و الجيش الملكي المغربي في القاهرة، عقب مناوشات وقعت أمس بين مجموعات من الجانبين ، في وقت تم فيه إحالة الملف على النيابة العمومية لمباشرة التحقيقات.

و تزامنت هذه الأحداث مع توافد جماهير الجيش الملكي إلى القاهرة لمساندة فريقها في المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز المصري، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يلتقي الترجي الرياضي التونسي مع الأهلي المصري في الدور ذاته.

في المقابل، دعت أصوات على منصات التواصل الاجتماعي إلى تدخل عاجل من هيئة الترجي و السفارة التونسية بالقاهرة، من أجل متابعة وضعية المشجعين الموقوفين.

و لا تزال تفاصيل هذه الأحداث غير مكتملة، في ظل غياب بلاغات رسمية توضح الصورة الكاملة لما جرى.

 

