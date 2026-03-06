Français
إيقاف وائل نوار و زوجته و البحث في شبهة غسيل أموال في أسطول الصمود

تعهّدت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة، و تحت إشراف ممثل النيابة العمومية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بإجراء أبحاث عدلية بخصوص شبهات تتعلق بتكوين وفاق لغسل الأموال و التحيل و الاستيلاء على أموال متأتية من تبرعات و الانتفاع بها لأغراض شخصية.

و تجري الأبحاث في القضية ضدّ عدد من مسيري و أعضاء بـ”أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة”.

و قد تم إلقاء القبض على وائل نوار وزوجته جواهر شنا، وذلك في إطار “التثبت من مصادر التمويل و كيفية التصرف في الأموال المتأتية من التبرعات” و ما تزالت الأبحاث جارية بإذن قضائي للكشف عن كافة ملابسات الموضوع و ترتيب المسؤوليات القانونية.

