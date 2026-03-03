إيمانويل ماكرون يطلب من حاملة الطائرات “شارل ديغول” التوجّه نحو البحر الأبيض المتوسط

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب وجّهه اليوم إلى الفرنسيين: «أصدرتُ أوامري إلى حاملة الطائرات شارل ديغول، ووسائلها الجوية، ومرافقتها من الفرقاطات، بالتوجّه نحو البحر الأبيض المتوسط».

وأضاف الرئيس الفرنسي أنّ فرنسا لديها مصالح اقتصادية يتعيّن الحفاظ عليها، لأنّ أسعار النفط وأسعار الغاز ووضع التجارة الدولية تتعرّض لاضطرابات عميقة بسبب هذه الحرب.

وتابع ماكرون: «نحن من بادر إلى بناء تحالف لحشد الإمكانات، بما فيها العسكرية، لاستعادة حركة الملاحة وتأمينها في هذه الممرّات البحرية الأساسية للاقتصاد العالمي. وهذا ما عرفنا كيف نفعله قبل بضعة أشهر في البحر الأحمر. وهذا ما يجب أن نفعله اليوم هناك».

وبحسب الرئيس الفرنسي، يُفترض أن تتواصل الضربات خلال الأيام المقبلة لإضعاف إيران وتدمير قدراتها على الردّ. وفي المقابل، يُتوقّع أن تستمرّ ضربات إيران الانتقامية في كامل المنطقة.

وخاطب إيمانويل ماكرون الفرنسيين قائلاً إنّ قرابة 400 ألف فرنسي موجودون في المنطقة، سواء كمقيمين أو عابرين.

وأضاف أنّ فرنسا تعمل على تنظيم عودة المواطنين الفرنسيين الراغبين في ذلك «بشكل منظّم»، بدءًا بالأكثر هشاشة. ومن المنتظر أن تصل أول رحلتين إلى باريس ابتداءً من مساء اليوم.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



