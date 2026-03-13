إيمانويل ماكرون يعلن مقتل جندي فرنسي في العراق

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل المساعد أول أرنو فريون، خلال هجوم استهدف منطقة أربيل في العراق.

وقال إيمانويل ماكرون: «أُصيب عدد من جنودنا بجروح. وتقف فرنسا إلى جانبهم وإلى جانب ذويهم. إن هذا الهجوم على قواتنا المنخرطة في مكافحة تنظيم داعش منذ سنة 2015 أمر غير مقبول».

وأضاف أن الوجود الفرنسي في العراق يندرج في إطار صارم يقتصر على مكافحة الإرهاب.

ويُذكر أن هيئة الأركان الفرنسية أكدت إصابة ستة جنود فرنسيين بجروح في هجوم بطائرات مسيّرة في منطقة أربيل العراقية. وكان هؤلاء الجنود يشاركون في مهام تدريبية تتعلق بمكافحة الإرهاب لفائدة شركاء عراقيين.

