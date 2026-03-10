Français
الأخبار

إيواء وديع الجريء بقسم الإنعاش بعد تدهور حالته الصحية

إيواء وديع الجريء بقسم الإنعاش بعد تدهور حالته الصحية

قرّر الإطار الطبي المباشر بأحد مستشفيات تونس العاصمة إيواء الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء بقسم الإنعاش لأمراض القلب، مساء الإثنين 9 مارس 2026، إثر تدهور ملحوظ في حالته الصحية استوجب نقله على وجه السرعة عبر سيارة إسعاف.

و أوضح بلاغ صادر عن صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن الجريء نقل فجرا إلى قسم الاستعجالي حيث خضع لجملة من الفحوصات الدقيقة و تلقى الإسعافات الضرورية، قبل أن يتقرر إيواؤه لتلقي العناية الطبية المركزة و العلاج اللازم.

و كان الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم قد قرر منذ يوم الاثنين 02 مارس الجاري الدخول في إضراب جوع، احتجاجا على إعلامه بصدور حكم استئنافي يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات في القضية المتعلقة بدورة التلاميذ الأفارقة.

تعليقات

