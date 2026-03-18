ابتداءً من يوم عيد الفطر: تعديل البرمجة الشتوية لأوقات قطارات أحواز تونس

أعلنت الشّركة الوطنية للسكك الحديدية التّونسية في بلاغ لها الأربعاء 18 مارس 2026، أنه ابتداءً من يوم عيد الفطر المبارك سيتمّ تعديل البرمجة الشتوية لأوقات قطارات أحواز تونس خلال الفترة الصباحية وذلك على النّحو التّالي:

موعد انطلاق القطارات من الرّياض في إتّجاه تونس

– السّاعة 04 و10 دقائق عوضا عن السّاعة 04 و30 دقيقة.
– السّاعة 04 و40 دقيقة عوضا عن السّاعة 04 و50 دقيقة.
– السّاعة 05 و45 دقيقة عوضا عن السّاعة 05 و55 دقيقة.
– السّاعة 06 عوضا عن السّاعة 06 و10 دقائق.
– السّاعة 06 و20 دقيقة عوضا عن السّاعة 06 و25 دقيقة.

موعد انطلاق القطار من تونس في إتّجاه الرّياض:

–  السّاعة 05 عوضا عن السّاعة 05 و10 دقائق.

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

348
أخر الأخبار

البريد التونسي: بداية من اليوم..صرف جرايات تقاعد مارس 2026 لحاملي بطاقة “جرايتي”

343
أخر الأخبار

في الأسبوع الأخير لشهر رمضان: أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك بصفاقس (صور+فيديو)
326
الأخبار

الثلاثاء والأربعاء: فتح 127 مكتب بريد استثنائيا لتأمين حصة عمل ليلية
317
الأخبار

قطر تؤكد الاحتفاظ بحقها الكامل في الرد وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة
305
اقتصاد وأعمال

البنك المركزي يدعو إلى تأمين استمرارّية عملّيات الّسحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدّية وعملّيات الدفع الإلكتروني خلال عيد الاستقلال وعيد الفطر
279
الأخبار

النفطي يستقبل سفراء الدول الأعضاء في مجلس تعاون دول الخليج العربي المعتمدين بتونس
249
الأخبار

كيف نجا مجتبى خامنئي من الصواريخ… الرجل الذي لم يكن يُفترض أن يصبح مرشدًا أعلى
225
اقتصاد وأعمال

تونس: قطاع الإسمنت يوفر 4000 موطن شغل
224
الأخبار

صفاقس : احتفال جهوي بليلة القدر و تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم
224
أخر الأخبار

صفاقس : فوج شيخ روحه للكشافة التونسية يوزع 400 وجبة إفطار يوميًا

