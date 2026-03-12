Français
أخر الأخبار

ابراهيم النّفزاوي: يتمّ حاليا اعتماد التسعيرة الجديدة للحوم البيضاء و لكن يوجد عدد من الاخلالات… [فيديو]

أكّد اليوم الخميس، 12 مارس 2026، إبراهيم النّفزاوي رئيس الغرفة الوطنيّة لتجار الدّواجن في تصريح لتونس الرّقمية، أنّ التسعيرة الجديدة التي أقرتها وزارة التّجارة في علاقة بأسعار اللّحوم البيضاء، يتمّ تطبيقها بالاسواق و هي في حدود الـ 8500 مليم بالنسبة للبيع بالتفصيل.

و أوضح النّفزاوي أنّ هذه التسعيرة هي في حدود 5300 مليم بالنّسبة للدّجاج الحي على مستوى الانتاج، و على مستوى المذابح تكون في حدود 7500 مليم أمّا بالنّسبة لتجّار التفصيل فاسعار ترويج اللحوم البيضاء تكون بـ 8500 مليم، مشدّدا على أنّ كلّ عملية بيع تتجاوز هذه التسعيرة تعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون بأشدّ العقوبات.

و قال إنّه يوجد بعض الاشكاليات على مستوى الفلاحين المنتجين، إذ اعتبروا أنّ تسعير الكلغ من الدّجاج الحي 5300 مليم غير مجزية، و لم يتمّ في بداية الامر ترويج سلعهم و لكن حاليا تمّ قبول هذه التسعيرة و ترويج الدّجاج الحي.

هذا و لفت المتحدّث ايضا إلى وجود جملة من الاخلالات الاخرى على مستوى المذابح، حيث يتمّ وضع التسعيرة في الفاتورة 7500 مليم و لكن في حقيقة الامر يتمّ بيع الكلغ من اللحوم البيضاء بـ 9000 مليم و حتى أكثر، مشيرا إلى أنّه تجري حاليا عملية مراقبة اقتصادية و سيتمّ اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدّ كلّ المخالفين.

و تابع النّفزاوي القول أنّ التسعيرة التي تعتمد 5300 مليم فيها هامش ربح مناسب بنسبة 25 % و بالنّسبة للمذابح فهامش الرّبح تقريبا في حدود الـ 12 % و بالنسبة لتجار التفصيل فهامش الربح في حدود الـ 15 %، و لكن تبقى المضاربة و الرغبة في تحقيقأرباح كبيرة من النّقاط السلبية في القطاع.

و أضاف محدّث تونس الرّقمية أنّه لم يتمّ تسجيل أي نقص على مستوى التزود باللحوم الحمراء و شركات التزويد و عددها ثلاث تقوم بتوفير المنتوج في نقاط البيع المنظّمة، ولكن دائما ما توجد بعض الاشكاليات و تجري حاليا عمليات المراقبة و اعلام الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

