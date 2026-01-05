Français
الأخبار

اتحاد الاعراف بجندوبة يطالب بالافراج عن عضوي المكتب التنفيذي

اتحاد الاعراف بجندوبة يطالب بالافراج عن عضوي المكتب التنفيذي

طالب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة وزيرة العدل بالتدخل للفصل في ملف عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد الموقوفين منذ شهر فيفري2025، بسبب وشاية تعود لشهر أوت من سنة 2022.

و داعا الاتحاد، في بيان له اليوم الاثنين، الجهات القضائية المتعهدة بالملف إلى إطلاق سراح المعنيين بالأمر وتفعيل قرار الحفظ والافراج الصادر في شأنهما منذ عدّة أشهر.

و عبّر عن ” بالغ قلقه لما ال إليه ملف أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد فيصل الدبوسي واسلام السهيلي الموقوفان منذ شهر فيفري من السنة الماضية على خلفية وشاية لا أساس لها من الصحة والمنطق قدمت للسلط منذ شهر أوت من سنة 2022، تمحورت حول إدعاء الواشي بتحريضه على حرق نفسه دون أن يحصل ذلك لا من أعضاء المكتب المودعين السجن ولا من قبل الواشي في حدّ ذاته”، وفق نص البيان.

و أعرب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة التجارة والصناعات التقليدية عن استغرابه من الابقاء عن العضوين المذكورين في السجن رغم أن الفرقة الأولى للحرس الوطني بالعوينة قد كشفت بطلان التهم التي وجهها الواشي، بالإضافة إلى أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف قد قرر الحفظ والافراج عن الموقوفين لخلو الملف من أي إدانة لهما.

كما عبر الاتحاد عن قلقه من بقاء الملف أمام أنظار محكمة التعقيب دون الفصل فيه رغم وروده عليها منذ شهر جوان 2025، مذكرا بانه راسل وزيرة العدل في 18 نوفمبر 2025 في الغرض.

و كان والي جندوبة الأسبق قد أعلم النيابة العمومية في شهر أوت من سنة 2022 بتلقيه إعلاما من قبل أحد المواطنين مفاده أن أعضاء من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، حرّضوه على القيام بحرق نفسه لتحقيق مطلبه بالتشغيل وان المودعين بالسجن قد تعهدا بتمكينه من مورد رزق يتمثّل في تزويده بستة آلاف دينار وشاحنة وفق ما ورد في مظروفات الملف، وهو ما نفاه المتهمان، حسب البيان.

و أثبتت الاستقراءات الأمنية والقضائية ، وفق البيان، عدم وجود معرفة بين الموقوفين والواشي وعدم حصول أي لقاء بينهم بالتاريخ الذي ذكره الواشي في إعلامه واعتبرا أنهما تعرضا إلى استهداف ممنهج طالبين الكشف على من يقف وراءه والمصلحة المرجوة من ذلك.

من جهته قال رئيس الاتحاد سعد الله الخلفاوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن “أعضاء المكتب التنفيذي المودعين “السجن ضحية للاتهامات باطلة و غير جدية و لكنها صنعت لتصفية حسابات مضارها أكثر من منافعها.

