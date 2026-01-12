Français
اتحاد الشغل : إستقالة الطبوبي تُصبح نافذة يوم 17 جانفي [فيديو]

أكد الأمين العام المساعد للاتّحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، خلال ترؤسه أشغال المؤتمر الجهوي 28 للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، أن استقالة الأمين العام للمنظّمة نور الدين الطبوبي تصبح فعلية يوم 17 جانفي المقبل، طبقا للفصل 219 من النظام الداخلي.

وأوضح السالمي في تصريح لمراسل “تونس الرقمية” بالجهة أنّ الطبوبي تخلّف عن الاستدعاء الأول يوم 3 جانفي الماضي، وتخلف أيضا عن الاستدعاء الثاني، وتبعا لذلك يتم انطلاقا من ذلك الموعد الانتظار لمدة  15 يوما، ثم تصبح الاستقالة فاعلة يوم 17 جانفي، حيث يتم قبولها إلاّ في صورة تراجع الطبوبي عنها باعتباره الوحيد المعني بالاستقالة.

