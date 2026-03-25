اتحاد الشغل: الطبوبي رئيسا للمؤتمر وناطقا رسميا باسمه

انعقدت مساء أمس الثلاثاء، بمقرّ النزل الذي يحتضن أشغال مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل بمدينة المنستير، جلسة الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق فعاليات المؤتمر وفق ما اورد موقع الشعب نيوز الناطق باسم المنظمة الشغيلة.

اعتذار العرفاوي عن رئاسة المؤتمر

وفي مستهلّ الأشغال، أعلن الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة، حسّان العرفاوي، اعتذاره عن رئاسة المؤتمر، مبرّرا قراره بـ”الحفاظ على وحدة المنظمة والالتزام بمبادئها والانسجام معها”، وفق تعبيره.

إجماع على اختيار الطبوبي

وعلى إثر ذلك، اقترحت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد، بإجماع جميع أعضائها، اختيار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي رئيسا للمؤتمر وناطقا رسميا باسمه.

ودعا الطبوبي، في كلمة ألقاها بالمناسبة، جميع الأطراف إلى العمل من أجل إنجاح فعاليات المؤتمر، بما يضمن حسن سير أشغاله وتحقيق الأهداف المنتظرة منه.

 

