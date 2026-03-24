Français
Anglais
العربية
سياسة

اتحاد الشغل: ثلث القيادة المُتخلية في اختبار التجديد

أظهرت قائمة المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي الوطني الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل ترشح 6 أعضاء من المكتب التنفيذي المتخلي، بما يمثل قرابة ثلث التركيبة الحالية.

الأسماء المترشحة

وتضم قائمة الأعضاء المترشحين من المكتب التنفيذي المتخلي كلا من:

صلاح الدين السالمي، سهام بوستة، هادية العرفاوي، عثمان الجلولي، الطاهر البرباري المزي وفاروق العياري.

مؤشرات على تواصل الحضور داخل هياكل القرار

ويعكس ترشح هذه الأسماء سعي عدد من أعضاء القيادة الحالية إلى مواصلة الحضور داخل هياكل القرار النقابي، من خلال التنافس على عضوية المكتب التنفيذي الوطني الجديد، في استحقاق يحظى بمتابعة واسعة داخل الأوساط النقابية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى