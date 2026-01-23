اتحاد الشغل يحدد موعد مؤتمره الوطني في مارس 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قرّرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، في ختام اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 22 جانفي 2026، عقد المؤتمر الوطني للاتحاد أيام 25 و26 و27 مارس 2026.

وأوضح البيان الختامي للاجتماع أن تنظيم المؤتمر يُعدّ استحقاقًا نقابيًا وتنظيميًا أساسيًا لا يقبل التأجيل، مشددًا على ضرورة الشروع الفوري في الاستعدادات اللوجستية، مع الإبقاء على الهيئة الإدارية في حالة انعقاد دائم للتداول في كلّ طارئ.

ودعت الهيئة الإدارية في بيانها كافة النقابيين إلى رصّ الصفوف وتغليب المصلحة العليا للاتحاد، والدفاع عن استقلاليته ودوره التاريخي في حماية حقوق الشغالين والدفاع عن مكاسبهم الاجتماعية والمهنية.

