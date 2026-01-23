اتحاد الشغل يفتح باب الترشحات لمؤتمره الوطني السادس والعشرين “الحاسم”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، في بلاغ رسمي صادر بتاريخ 23 جانفي 2026، فتح باب الترشح لعضوية هياكله الوطنية، وذلك في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمره العادي السادس والعشرين المقرّر أيام 25 و26 و27 مارس 2026 بجهة تونس.

وأوضح البلاغ أن هذا الاستحقاق التنظيمي يأتي تنفيذًا لقرار الهيئة الإدارية الوطنية الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2025، باعتبار المؤتمر محطة محورية لتجديد القيادة والهياكل، وتقييم المرحلة السابقة، ورسم التوجهات المستقبلية للمنظمة الشغيلة.

وبيّن الاتحاد أن باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي الوطني، أو الهيئة الوطنية للنظام الداخلي، أو الهيئة الوطنية للمراقبة المالية، سيفتح بداية من يوم الخميس 5 مارس 2026. ويتعيّن على الراغبين في الترشح، ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها بالنظام الداخلي، تقديم مطالبهم باسم الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي إلى مقر الاتحاد المركزي بتونس، إمّا عبر البريد المضمون أو بالإيداع المباشر مقابل وصل.

وحدّد البلاغ يوم السبت 14 مارس 2026 على الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00) كآخر أجل لقبول ملفات الترشح، مشددًا على ضرورة أن تتضمن هذه الملفات الرقم النقابي أو المعرّف الوحيد، وآخر بطاقة خلاص لسنة 2026، وسجلّ المسؤوليات النقابية للمترشح، إلى جانب عنوانه ومكان عمله ورقم هاتفه الجوال.

وأكد الاتحاد أن كل مطلب لا يحترم الشروط والإجراءات الواردة في البلاغ لن يُؤخذ بعين الاعتبار، كما لا يُقبل الترشح عبر الفاكس أو البرقيات.

ويُنتظر أن يشكّل المؤتمر السادس والعشرون للاتحاد محطة حاسمة في مسار المنظمة، في ظلّ الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، وما يرافقها من انتظارات واسعة لدور الاتحاد في الدفاع عن حقوق الشغالين والحفاظ على استقلاليته التاريخية.

