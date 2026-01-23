Français
Anglais
العربية
مجتمع

اتحاد الشغل يفتح باب الترشحات لمؤتمره الوطني السادس والعشرين “الحاسم”

اتحاد الشغل يفتح باب الترشحات لمؤتمره الوطني السادس والعشرين “الحاسم”

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، في بلاغ رسمي صادر بتاريخ 23 جانفي 2026، فتح باب الترشح لعضوية هياكله الوطنية، وذلك في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمره العادي السادس والعشرين المقرّر أيام 25 و26 و27 مارس 2026 بجهة تونس.

وأوضح البلاغ أن هذا الاستحقاق التنظيمي يأتي تنفيذًا لقرار الهيئة الإدارية الوطنية الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2025، باعتبار المؤتمر محطة محورية لتجديد القيادة والهياكل، وتقييم المرحلة السابقة، ورسم التوجهات المستقبلية للمنظمة الشغيلة.

وبيّن الاتحاد أن باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي الوطني، أو الهيئة الوطنية للنظام الداخلي، أو الهيئة الوطنية للمراقبة المالية، سيفتح بداية من يوم الخميس 5 مارس 2026. ويتعيّن على الراغبين في الترشح، ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها بالنظام الداخلي، تقديم مطالبهم باسم الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي إلى مقر الاتحاد المركزي بتونس، إمّا عبر البريد المضمون أو بالإيداع المباشر مقابل وصل.

وحدّد البلاغ يوم السبت 14 مارس 2026 على الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00) كآخر أجل لقبول ملفات الترشح، مشددًا على ضرورة أن تتضمن هذه الملفات الرقم النقابي أو المعرّف الوحيد، وآخر بطاقة خلاص لسنة 2026، وسجلّ المسؤوليات النقابية للمترشح، إلى جانب عنوانه ومكان عمله ورقم هاتفه الجوال.

وأكد الاتحاد أن كل مطلب لا يحترم الشروط والإجراءات الواردة في البلاغ لن يُؤخذ بعين الاعتبار، كما لا يُقبل الترشح عبر الفاكس أو البرقيات.

ويُنتظر أن يشكّل المؤتمر السادس والعشرون للاتحاد محطة حاسمة في مسار المنظمة، في ظلّ الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، وما يرافقها من انتظارات واسعة لدور الاتحاد في الدفاع عن حقوق الشغالين والحفاظ على استقلاليته التاريخية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

579
أخر الأخبار

استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية في ولاية باجة غدًا

337
الأخبار

كارثة في بنزرت: السيول تجرف 79 رأسا من الأغنام والماعز 
335
الأخبار

والي صفاقس يتفقد جاهزية المؤسسات التربوية بعد تعليق الدروس
312
الأخبار

إقرار برنامج متكامل للإحاطة بالعائلات المتضررة جراء التقلبات المناخية
306
الأخبار

رئيس الجمهورية يقدم واجب العزاء لعائلة ضحايا الفيضانات و يُسدي تعليماته بتكثيف عمليات البحث عن البحارة المفقودين [فيديو]
303
الأخبار

عودة الدروس إلى المؤسسات التربوية في ولاية جندوبة
297
الأخبار

ولاية بن عروس: تعليق الدروس غدا الخميس
291
الأخبار

أمطار غزيرة في تونس الكبرى: الحماية المدنية تجنّب سيدي بوسعيد كارثة محققة !
289
أخر الأخبار

بمُشاركة الحرس البحري والجيش الوطني: تواصل عمليات البحث عن البحّارة المفقودين (صور+فيديو)
288
الأخبار

القصرين: بلدية حاسي الفريد تدعو إلى عدم استغلال بحيرتي السفايا ووادي شقتمة لمدّة 7 أيام

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى