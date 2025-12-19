Français
Anglais
العربية
فلاحة

اتحاد الفلاحين يدعو سلطة الإشراف إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لإنقاذ موسم زيت الزيتون

اتحاد الفلاحين يدعو سلطة الإشراف إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لإنقاذ موسم زيت الزيتون

دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بيان أصدره اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، سلطة الإشراف إلى اتخاذ إجراءات استثنائية وعاجلة لإنقاذ موسم زيت الزيتون، وذلك في ظل الصعوبات التي يشهدها القطاع وتراجع الأسعار في عدد من مناطق الإنتاج.

وجاء هذا الموقف عقب انعقاد مجلس الجهات للاتحاد، حيث أكد أن موسم جني الزيتون وتحويله يمر بمرحلة دقيقة تستوجب تدخلاً سريعًا يضمن حسن سير العمليات ويحافظ على مصالح الفلاحين، خاصة في ظل الإشكاليات المرتبطة بالتمويل والتخزين والتحويل.

وطالب الاتحاد بأن يكون المجلس الوطني للزيت في حالة انعقاد دائمة لمتابعة تطورات الموسم ميدانيًا، ومعالجة الإشكالات المطروحة في الإبان، بما يساهم في حماية مردودية الفلاحين وضمان استقرار القطاع.

كما شدد البيان على ضرورة تفعيل الدور الوطني لديوان الزيت، من خلال الترفيع في الكميات المقبولة واعتماد أسعار مجزية للفلاحين، بما يساعد على امتصاص فائض الإنتاج وتحسين ظروف التسويق.

وأكد الاتحاد في ختام بيانه تمسكه بالدفاع عن مصالح الفلاحين، والدعوة إلى سياسات فلاحية ناجعة ومستدامة تضمن الأمن الغذائي وتدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن إنجاح موسم زيت الزيتون يعد ركيزة أساسية لدعم التوازنات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

412
الأخبار

الأولمبي الباجي ينطلق في تربص تحضيري ببرج السدرية وانتدابات جديدة في الأفق

358
الأخبار

قضية سمير العبدلي: الإفراج عن متهمة وتأجيل جلسة الحسم إلى فيفري
335
أخر الأخبار

تونس : إقالة مُمثل وزارة الصناعة صلب مجلس إدارة المجمع الكيميائي
300
الأخبار

نشرة متابعة : أمطار رعدية وغزيرة متوقعة بعدة مناطق
289
الأخبار

البرلمان الأوروبي يقرّ اجراءات لتشديد الهجرة على مواطني عدد من الدول من بينها تونس
286
الأخبار

ريال مدريد يقصي تالافيرا و يتأهل لثمن نهائي كأس إسبانيا
281
أخر الأخبار

تقلبات جوية حادة تضرب دولًا خليجية: أمطار غزيرة، ثلوج وبرد قارس
281
الأخبار

واشنطن تعزّز التعاون الأمني مع تونس: تسليم معدات بقيمة 1.4 مليون دولار لمكافحة الإرهاب
264
الأخبار

كرة اليد : تأجيل الإعلان عن قرار إثارة النادي الافريقي
260
الأخبار

كأس العرب للمنتخبات: رسميًا. إلغاء مباراة السعودية – الإمارات

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى