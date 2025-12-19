اتحاد الفلاحين يدعو سلطة الإشراف إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لإنقاذ موسم زيت الزيتون

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بيان أصدره اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، سلطة الإشراف إلى اتخاذ إجراءات استثنائية وعاجلة لإنقاذ موسم زيت الزيتون، وذلك في ظل الصعوبات التي يشهدها القطاع وتراجع الأسعار في عدد من مناطق الإنتاج.

وجاء هذا الموقف عقب انعقاد مجلس الجهات للاتحاد، حيث أكد أن موسم جني الزيتون وتحويله يمر بمرحلة دقيقة تستوجب تدخلاً سريعًا يضمن حسن سير العمليات ويحافظ على مصالح الفلاحين، خاصة في ظل الإشكاليات المرتبطة بالتمويل والتخزين والتحويل.

وطالب الاتحاد بأن يكون المجلس الوطني للزيت في حالة انعقاد دائمة لمتابعة تطورات الموسم ميدانيًا، ومعالجة الإشكالات المطروحة في الإبان، بما يساهم في حماية مردودية الفلاحين وضمان استقرار القطاع.

كما شدد البيان على ضرورة تفعيل الدور الوطني لديوان الزيت، من خلال الترفيع في الكميات المقبولة واعتماد أسعار مجزية للفلاحين، بما يساعد على امتصاص فائض الإنتاج وتحسين ظروف التسويق.

وأكد الاتحاد في ختام بيانه تمسكه بالدفاع عن مصالح الفلاحين، والدعوة إلى سياسات فلاحية ناجعة ومستدامة تضمن الأمن الغذائي وتدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن إنجاح موسم زيت الزيتون يعد ركيزة أساسية لدعم التوازنات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد

